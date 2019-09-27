Чех шокировал немецкую дорожную полицию: в автобусе перевозил автомобиль

Немецкие полицейские расследуют любопытный случай. В районе Рейнланд-Пфальц они остановили на дороге автобус, в котором не было ни одного пассажира, зато находился легковой автомобиль. Автобусом управлял гражданин Чехии.

В полицию по телефону экстренной помощи обратился один из местных жителей, который увидел автобус с машиной внутри на автомагистрали A6. «В течение получаса несколько водителей позвонили из-за одной и той же проблемы», — рассказал Штеффен Сандмайер из местной дорожной полиции.

На место приехал полицейский патруль и действительно обнаружил автобус, внутри которого находился старый Volkswagen Passat. Кроме того, в автобусе были канистры с нефтью и старые шины.

Водителю запретили продолжать путешествие, пока он не разгрузит автобус. Чех позвонил своим знакомым, и они помогли ему переместить Volkswagen Passat в грузовой автомобиль для дальнейшей транспортировки. Полиция недоумевает, почему мужчина сразу не сделал этого, а воспользовался таким странным методом перевозки. Гражданину Чехии грозит штраф в нескольких сотен евро.

Источник: echo24.cz