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На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей

На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей

Марина Комарова 1237 0
Массовая авария с участием 12 автомобилей утром 8 октября заблокировала автомагистраль D10 недалеко от Праги. Некоторые автобусы ходят с серьезным опозданием, предупреждает компания ROPID.
На автомагистрали D10 столкнулись 12 автомобилей

ДТП произошло в 6:30 у съезда №3 (Радонице), недалеко от автозаправочной станции MOL. По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, в аварии никто не пострадал. Однако движение автомобилей возможно только по одной полосе, из-за чего утром на шоссе образовались многокилометровые пробки.

Автобусные маршруты №№ 346 и 379 направлены по объездному маршруту, и задержка составляет от 30 до 45 минут. «Также с опозданием будут ходить автобусы из города Млада-Болеслав», — сообщили в ROPID.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария Прага полиция Чехия автобусы Автомобили
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