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Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала

Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала

Марина Комарова 356 0
Около 25 активистов общественной организации Extinction Rebellion ненадолго перекрыли дорогу возле торгового центра «Эдем» в Праге в пятницу утром. Они планировали семиминутные блокады, но полиция оттеснила активистов с дороги и впоследствии задержала. Некоторые пражане, например водитель автобуса, вступили в словесный конфликт с протестующими.
Экологи перекрыли дорогу возле пражского ТЦ «Эдем» — полиция их задержала

Активисты не последовали призывам покинуть дорогу, поэтому вмешалась полиция. Их поведение полицейские расценили как нарушение общественного порядка. Водитель автобуса, который из-за протестующих не мог двигаться по маршруту, стал с ними ругаться. «Я везу людей на работу», — пожаловался он стражам порядка.

Представители Extinction Rebellion планируют организовать мини-блокады на дорогах сегодня в 17:00 и в субботу. В пятницу активисты также проведут акции протеста перед зданием Чешского телевидения на Кавчих горах, перед входом в здание энергетической компании ČEZ на улице Духова и на Староместской площади, а в субботу — на Вацлавской площади.

Активисты с начала недели протестуют в крупнейших городах мира, таких как Берлин, Лондон, Париж. Таким образом они намерены в очередной раз обратить внимание общественности на ситуацию, связанную с изменением климата. По данным организации, насчитывающей более миллиона активных сторонников во всем мире, человечество сталкивается с угрозой вымирания из-за изменения климата. Акции протеста призваны убедить политиков и общественность немедленно принять необходимые меры.

Источник: novinky.cz

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Темы
экология Прага Чехия
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