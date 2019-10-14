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На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

Марина Комарова 122 0
После воскресной трагической массовой аварии в Бенешовском районе движение по автомагистрали D1 восстановлено в направлении на Прагу. Движение автомобилей в направлении города Брно остается закрытым.
На шоссе D1 в результате ДТП один человек погиб, десять получили ранения

Авария произошла на шоссе в воскресенье около 19:30 на 49-м километре в направлении Брно. На автомагистрали столкнулись пять легковых автомобилей и один грузовик с цистерной, которая перевернулась и начала гореть. В результате ДТП сгорели четыре автомобиля, при пожаре погиб один человек. Спасатели оказали помощь десяти пострадавшим, из них двое раненых получили травмы средней тяжести.

Серьезно пострадал полицейский, который регулировал движение после аварии – его сбил автомобиль. «С серьезными множественными травмами вертолет доставил его в больницу в пражских Стржешовицах», - сказала пресс-секретарь службы скорой помощи Петра Эффенбергерова.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
авария Прага Брно Автомобили пожар полиция
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