Украинец, при задержании которого полиция открыла стрельбу, получил 1,5 года тюрьмы

Украинца Руслана Бутко, который пытался скрыться от полиции и совершил в марте 2019 года наезд на двух пешеходов в чешской столице, суд приговорил к 18 месяцам тюрьмы. Об этом заявила пресс-секретарь городского суда в Праге Маркета Пуци.

Бутко грозило тюремное заключение сроком до 12 лет за создание угрозы нанесения серьезных телесных повреждений двум людям, но суд посчитал его действия незначительными. В то же время он был признан виновным в вымогательстве и двойных угрозах. Согласно приговору, он будет депортирован из Чехии и два года не сможет въезжать в страну. Приговор не окончательный, прокурор его обжаловал.

46-летний Бутко не подчинился приказу полицейского выйти из машины утром 4 марта на улице Каменицка в Праге. Вместо этого мужчина разогнался, выехал на тротуар и, не пытаясь остановиться, наехал на двух пешеходов, которые оказались перед ним. Установлено, что он двигался со скоростью около 25 километров в час. Один из пешеходов отпрыгнул в сторону, упал и получил травмы, второй не пострадал. Бутко спустя некоторое время вышел из машины и попытался скрыться в парке Стромовка, где его задержала полиция.

Как сообщает Deník N, дело украинца связано с несанкционированной сдачей в аренду квартир в районе Бубенеч, которые принадлежат России. Из решения следует, что с августа 2018 года Бутко арендовал не менее трех квартир у британского агентства недвижимости PIM Management Limited, от имени которой выступал гражданин России. В приговоре утверждается, что осужденный прекратил платить россиянину арендную плату через шесть месяцев и пригрозил, что если они не договорятся, то «другие люди будут решать эту ситуацию другими методами».

Суд также подтвердил, что Бутко в январе и феврале угрожал жильцам двух квартир, которые проводили шумные вечеринки. Так, одному он говорил, что оторвет ему голову, сломает руки и ноги и разобьет лицо, потому что «сейчас он новая администрация, просто слово, и все покинут квартиру». Другому арендатору он предположительно угрожал пистолетом.

Источник: novinky.cz