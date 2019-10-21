Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.58
USD
22.94
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04n 13 °C
На станции метро Skalka человек упал под поезд

На станции метро Skalka человек упал под поезд

Марина Комарова 567 0
Движение поездов на участке линии метро А между станциями Želivského и Depo Hostivař рано утром в понедельник было остановлено примерно на два часа. Человек, который упал на рельсы на станции Skalka, скончался от полученных травм.
На станции метро Skalka человек упал под поезд

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова. Трагедия произошла около 5 часов утра. Пассажирам пришлось добираться на работу наземным транспортом — были организованы дополнительные маршруты трамваев и автобусов.

«Движение поездов на линии метро А восстановлено в полном объеме. Автобусы и трамваи постепенно нагоняют свое расписание», — сообщила в 7 часов утра компания ROPID, которая занимается организацией маршрутов общественного транспорта в Праге и ее окрестностях.

Полиция расследует причины несчастного случая со смертельным исходом.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Прага метро транспорт
Читайте
по теме 
Грузовик столкнулся с цистерной на D1, участок шоссе закрыт
18.10.2019 10:09 Общество
Грузовик столкнулся с цистерной на D1, участок шоссе закрыт
688 0
Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией
17.10.2019 11:09 Экономика
Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией
1783 0
За нарушение правил парковки в синих зонах автомобили будут эвакуировать
17.10.2019 09:56 Экономика
За нарушение правил парковки в синих зонах автомобили будут эвакуировать
1545 0
В Праге на стройке упал 20-метровый кран
16.10.2019 13:54 Общество
В Праге на стройке упал 20-метровый кран
1011 0
Последние новости:
21
октября
BIS разрушила агентскую сеть, созданную российскими спецслужбами
21.10.2019 12:38 Политика
BIS разрушила агентскую сеть, созданную российскими спецслужбами
747 1
Noize MC даст концерт в Праге в ближайшую пятницу
21.10.2019 11:32 Культура
Noize MC даст концерт в Праге в ближайшую пятницу
179 0
Картина Оскара Кокошки продана за 78,5 млн крон
21.10.2019 09:59 Культура
Картина Оскара Кокошки продана за 78,5 млн крон
444 0
18
октября
Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место
18.10.2019 12:34 Культура
Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место
5511 1
Движение поездов метро на участке линии С приостановят на три дня
18.10.2019 11:03 Общество
Движение поездов метро на участке линии С приостановят на три дня
2146 0
Грузовик столкнулся с цистерной на D1, участок шоссе закрыт
18.10.2019 10:09 Общество
Грузовик столкнулся с цистерной на D1, участок шоссе закрыт
688 0
17
октября
В Чехии насчитали почти 24 тысячи бездомных, более 3 тысяч из них — в Праге
17.10.2019 22:10 Общество
В Чехии насчитали почти 24 тысячи бездомных, более 3 тысяч из них — в Праге
1695 0
Президент Чехии Милош Земан проведет несколько дней в больнице
17.10.2019 15:54 Политика
Президент Чехии Милош Земан проведет несколько дней в больнице
1399 0
Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией
17.10.2019 11:09 Экономика
Полиция подозревает J&T в нелегальных финансовых операциях, связанных с Россией
1783 0
За нарушение правил парковки в синих зонах автомобили будут эвакуировать
17.10.2019 09:56 Экономика
За нарушение правил парковки в синих зонах автомобили будут эвакуировать
1545 0


Мобильная версия