На станции метро Skalka человек упал под поезд

Движение поездов на участке линии метро А между станциями Želivského и Depo Hostivař рано утром в понедельник было остановлено примерно на два часа. Человек, который упал на рельсы на станции Skalka, скончался от полученных травм.

Об этом сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова. Трагедия произошла около 5 часов утра. Пассажирам пришлось добираться на работу наземным транспортом — были организованы дополнительные маршруты трамваев и автобусов.

«Движение поездов на линии метро А восстановлено в полном объеме. Автобусы и трамваи постепенно нагоняют свое расписание», — сообщила в 7 часов утра компания ROPID, которая занимается организацией маршрутов общественного транспорта в Праге и ее окрестностях.

Полиция расследует причины несчастного случая со смертельным исходом.

Источник: novinky.cz