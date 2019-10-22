Стало известно, как будут ездить трамваи по Вацлавской площади

Администрация Праги представила проект реконструкции Вацлавской площади. Если ранее планировалось, что трамваи будут ходить через центр площади, то теперь решено, что они поедут по краям — там, где сейчас ездят автомобили.

Реконструкция начнется в 2022 году и займет около года. В верхней части площади будут высажены деревья и расширены тротуары.

Трамваи перестали ходить по Вацлавской площади в 1980 году. На месте рельсов сегодня установлены клумбы, и всего на нескольких метрах сохранившейся колеи — исторические вагоны как напоминание.

«Рельсы не будут проходить через центр площади, как раньше. Наоборот, мы хотим создать на этом месте общественное пространство», — рассказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр.

«Дороги будут разделены для автомобилей и трамваев, а центр площади предназначен для пешеходов. Там появится пространство шириной 15 метров», — добавил архитектор Владимир Вацек.

В верхней части площади высадят аллеи, количество парковочных мест уменьшится, а центральная часть будет расширена по сравнению с первоначальным планом.

На основании измененного проекта город подготовит документацию, необходимую для получения разрешений на зонирование и строительство. «Я ожидаю, что к концу 2021 года мы сможем получить все необходимые разрешения. В начале 2022 года мы могли бы начать строительство, а к концу 2022-го — началу 2023-го можно было бы закончить», — резюмировал Шейнгерр. Стоимость работ оценивается примерно в 250 млн крон.

Весной следующего года должна начаться реконструкция нижней части площади, от пересечения с улицами Водичкова и Йиндришска в сторону Мустека.

Источник: ceskenoviny.cz