Брошенный камень ранил малыша в коляске

Пражская полиция расследует обстоятельства ссоры иностранцев на автовокзале у метро «Флоренс», в результате которой брошенный кем-то камень ранил двухлетнего ребенка, находившегося в коляске. Маленькую девочку, получившую травму головы, спасатели доставили в больницу.

Инцидент произошел во вторник. По словам свидетеля, помимо ребенка ранения получила женщина, предположительно гражданка Украины, которая села в автобус и уехала. Пока не ясно, что именно произошло на улице.

По предварительным данным, между иностранцами произошла ссора, и в это время рядом проходила женщина с коляской. Брошенный камень попал в ребенка. С ранениями на лице и травмой головы девочка была доставлена в отделение детской хирургии, сообщила пресс-секретарь полиции Эва Кропачова. По имеющейся информации, травмы могут быть более серьезными, чем предполагалось изначально. Врачи не исключают, что может потребоваться операция.

Полиция просит свидетелей, находившихся в это время у автовокзала, позвонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz