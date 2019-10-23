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Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок

Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок

Марина Комарова 55 0
До Рождества осталось два месяца, но транспортные компании уже сейчас готовятся к наплыву клиентов. В этом году они ожидают вдвое больше посылок, чем в 2018-м, поэтому активно набирают людей для подработки.
Чешская почта к Рождеству готовится принять 15 млн посылок

Чешская почта рассчитывает в предпраздничный период доставить клиентам около 15 млн посылок. В прошлом году с октября по декабрь было принято 14 млн посылок. Чешская почта уже дополнительно трудоустроила почти тысячу работников, занятых на неполный день, и предприятию понадобится еще около четырех тысяч. За последние три года зарплата таких сотрудников увеличилась на 80 крон и сейчас составляет 190 крон в час, рассказал Петр Цинкл, директор по логистике Чешской почты. Лучше всего платят водителям микроавтобусов, которых постоянно не хватает.

Транспортная компания PPL в преддверии Рождества также нуждается в водителях. Сейчас на маршрутах работают 1200 человек, однако их количество планируется увеличить до 1600. Компания рассчитывает перевезти на 40% больше посылок, чем в прошлом году.

Некоторые интернет-магазины внедряют собственную логистику, многие расширяют сеть торговых точек, остальные полагаются на специализированных партнеров с большим парком автомобилей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Чешская почта почта транспорт Рождество Чехия
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