В Праге сегодня можно будет купить чистый воздух

«Мелкие частицы пыли — невидимые убийцы. Мы их не видим, но концентрация таких частиц в городе огромна, и очень важно, чтобы мы попытались уменьшить этот показатель. Ежегодно более полумиллиона европейцев умирают от воздействия загрязненного воздуха», — заявил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.
«Многие ошибочно считают, что они лучше защищены от вредных веществ в автомобиле, чем пешеходы. Зарубежные исследования показывают, что ситуация обратная. Например, в Копенгагене концентрация выбросов в салоне автомобиля в четыре раза выше, чем в воздухе, которых вдыхают велосипедисты», — сказал Лукаш Эршил, координатор проекта. Его слова подтверждают результаты последних исследований в Праге. В автомобиле измерения показали наличие в среднем 51 600 частиц на один кубический сантиметр, а при поездке на метро или пешей прогулке — всего 27 600.
Стенд Air Drive, призванный привлечь внимание к этой проблеме, будет расположен 23 октября на улице Легерова у дома 22 (сразу за Нусельским мостом в направлении центра города) и предложит водителям ассортимент пакетиков, наполненных свежим воздухом. Каждый пакет также содержит информацию о количестве загрязняющих веществ в автомобилях и влиянии этих выбросов на здоровье.
Источник: praha.eu