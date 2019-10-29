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Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие

Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие

Марина Комарова 422 0
Почти полгода три молодых иностранца (21, 23 и 24 года) воровали топливо на автозаправочных станциях в районах Карвина и Фридек-Мистек и скрывались от полиции. С июня до середины октября им удалось заправиться и покинуть АЗС без оплаты в 29 случаях.
Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие

«Они всегда заправлялись самым дорогим топливом, предлагаемым для транспортных средств», — рассказала пресс-секретарь полиции Каролина Белункова. Обнаружить преступников было сложно, поскольку они заправляли разные автомобили, взятые в аренду для путешествий.

«Более того, перед каждой кражей они устанавливали на автомобиль украденный номерной знак. Пять таких номеров были похищены в регионе Фридек-Мистек», — добавила представитель полиции.

Поймать троих иностранцев удалось благодаря записи видеокамер. «Во время последней кражи преступники не смогли уехать далеко, полиция арестовала их в районе поврежденной автозаправочной станции с полным баком украденного топлива», — сообщила Белункова. Она добавила, что целью краж не было обогащение: молодые люди таким образом разнообразили свое свободное время.

«Они использовали украденное топливо для поездок по стране. Их страсть к путешествиям нанесла автозаправочным станциям ущерб на сумму более 56 тысяч крон», — пояснила пресс-секретарь полиции.

Преступникам уже предъявлено обвинение в краже. Одному из них грозит до двух лет лишения свободы, остальным — до пяти лет.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия бензин
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