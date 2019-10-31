Пражским трамваям дадут разогнаться до 70 км/ч

Транспортное предприятие Праги (DPP) и заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта Адам Шейнгерр готовятся увеличить максимальную скорость трамваев в городе. Сейчас она составляет 60 км/ч, что меньше, чем в Брно и Остраве.

Ограничение в 60 км/ч связано с так называемой конструктивной скоростью трамваев, прописанной в документах. Как рассказала пресс-секретарь DPP Анета Ржегкова, сейчас максимальную скорость планируют довести до 70 км/ч. Предприятие уже связалось с производителем трамваев, попросив установить технические условия для повышения этого показателя на 10 км/ч.

По словам Шейнгерра, изменения позволят сделать общественный транспорт более привлекательным для пассажиров. «Повышение скорости коснется только тех участков, где трамваи ездят по полосе, отделенной от автомобильного движения, и где можно обеспечить безопасность движения», — пояснил он. Речь идет о местах, где нет пешеходных переходов, перекрестков и резких спусков.

В Остраве максимально допустимая скорость трамваев составляет 70 км/ч, и на некоторых участках ее планируют повысить еще на 10 км/ч. Брно пока не планирует менять лимит в 70 км/ч, который действует на недавно реконструированной линии.

Источник: e15.cz