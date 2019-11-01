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Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы

Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы

Александра Кириченко 441 0
Транспортное предприятие Праги (DPP) и еще 11 чешских перевозчиков присоединились к акции «Мовембрь», или «Усабрь», цель которой — привлечь внимание к «мужским» видам рака. Впервые усы у пражских трамваев и автобусов появились год назад.
Фото: твиттер DPP
Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы

Акция призвана напомнить мужчинам о необходимости регулярно проходить обследования. Также она помогает благотворительным фондам собирать средства на борьбу с раком яичников и простаты.

Понятие «Мовембрь» (Movember, от английского Moustache — усы и November — ноябрь) появилось в 2000-х годах. Участники акции по всему миру – и обычные люди, и знаменитости — в ноябре отращивают усы. Чехия впервые присоединилась к кампании в 2003 году по инициативе фонда «Мужчины против рака» (Muži proti rakovině).

Источник: dpp.cz

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Темы
трамвай Прага Транспортное предприятие Праги
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