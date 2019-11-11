Чешская Академия наук начинает 19-ю Неделю науки и техники

Крупнейший научный фестиваль страны на этот раз начинается 11 ноября и посвящен изменению климата, излишней трате продуктов, природным катастрофам и юбилею Бархатной революции. В программе — лекции, воркшопы, экскурсии в лаборатории, квесты и видеомаппинг.

Фото: tydenvedy.cz

Большинство акций состоится в Праге. Полную программу 19-й Недели науки и техники можно узнать здесь. Например, уже в понедельник желающие смогут посмотреть, как работают с керамикой реставраторы Археологического института, посетить лекции о влиянии Солнца на Землю или о правильном питании подростков. Институт геофизики проведет экскурсии по Прокопской долине с рассказом о вулканах и окаменелостях.

Вход на мероприятия бесплатный, однако часто требуется предварительная резервация. Наибольшей популярностью в этом году пользуются квесты.

Главной акцией, посвященной юбилею Бархатной революции, станет видеопроекция на здании Академии наук на Национальном проспекте. Она состоится в субботу и продемонстрирует вехи в истории Чехословакии с 1945 по 1989 год. Запланировано сразу несколько одинаковых сессий с 18:00 до 19:30.

Акции будут проходить до воскресенья и в других чешских городах.

Источник: Česká televize