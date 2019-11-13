В Праге заканчиваются автомобильные номера

В пражском магистрате сообщили, что запас свободных автомобильных номеров, зарезервированных для столицы, закончится в течение двух с половиной лет. Сейчас подходит к концу серия, начинающаяся на семь.

Номерные знаки пражских автомобилей состоят в левой части из комбинации цифры, буквы А и еще одного символа, в правой части – из четырех цифр. Всего в городе сейчас зарегистрировано 1,224 млн авто.

«В течение двух с половиной лет закончатся все возможные комбинации, сейчас у нас остаются только две полные серии, начинающиеся с 8 и 9», – сообщил представитель магистрата Петр Адамек. Только за сентябрь этого года в Праге была осуществлена первичная регистрация семи тысяч новых автомобилей, еще у тысячи машин была произведена замена номерных знаков.

Решить вопрос с дефицитом номеров предстоит Министерству транспорта. Очевидно, придется вводить новый формат, который пока не утвержден.

Также Адамек рассказал журналистам о выдаче так называемых заказных номеров, которую магистрат ведет с 1 января 2015 года. С тех пор было выдано около 2700 таких номерных знаков. Кроме того, с 1 апреля 2019 года в Праге зарегистрировали 750 электромобилей.

Источник: ceskenoviny.cz