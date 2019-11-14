Чешские ученые изобрели черный ящик для измерения качества пива

Способ, разработанный Исследовательским институтом пивоварения и солодовенного дела совместно с Университетом Менделя в Брно, позволяет быстро проверить качество пива на складах, в магазинах и прямо в ресторанах.

Анализ выявляет интенсивность в пиве так называемого старого вкуса — следствия окисления, возникающего при неправильном и слишком долгом хранении. Метод подходит для всех светлых сортов, но не работает с темными.

Измерение производится в небольшой коробочке, которую создатели называют черным ящиком. Аппарат оснащен программным обеспечением, разработанным в Университете Менделя. «С его помощью выявляется определенный маркер, на основе концентрации которого оценивается старый вкус в пиве», — пояснил замдекана факультета агрономии брненского университета Радим Церкал.

Прибор, который помещается в руку, сейчас оценивается в 20 тысяч крон. Результаты связанных с ним исследований попали в профессиональные зарубежные журналы, также их взял на вооружение пивоваренный завод Plzeňský Prazdroj, ставший производственным партнером проекта.

Изобретатели рассчитывают, что новинка будет востребована крупными пивоварнями, а также торговыми представителями и теми, кто работает с рекламациями.

«Пиво, в отличие от вина, стареет относительно быстро. И если вино становится лучше, отлежавшись несколько лет, то с пивом это не работает. Нас интересует, какие процессы происходят в пиве и как мы их можем замедлить. Мы ищем разные способы стабилизации, прежде всего для экспортных сортов, чтобы пиво не мутнело и не портилось», — рассказала Яна Олшовска из Исследовательского института пивоварения, отметив, что производители пока не придумали, как помешать старению пива как таковому и еще предстоит провести много исследований.

Источник: aktualne.cz