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В выходные в Чехии будет до +15°C

В выходные в Чехии будет до +15°C

Александра Кириченко 214 0
Праздничный уик-энд благодаря юго-западному ветру будет не по-ноябрьски теплым. Высокие для этого времени года температуры сохранятся и на следующей неделе.
В выходные в Чехии будет до +15°C

Как сообщила представитель компании Meteopress Дагмар Гонсова, в пятницу погода будет облачной, с утра ожидается от 0 до +4°C и туман, на западе республики — до -2°C. Днем в Среднечешском крае будет +6…+10°C, а в Моравии воздух прогреется до +14°C. При этом ожидаются порывы ветра до 70 км/ч.

В субботу, 16 ноября, будет по-прежнему облачно, периодически возможны осадки. С утра столбик термометра поднимется до отметки в +6…+10С°C, днем — до +11…+15°C. «Возможен и температурный рекорд», — сказала Гонсова, отметив, что самая высокая температура в этот день была отмечена в пражском Клементинуме в 1926 году и составила 14,5°C. На западе страны, однако, будет всего +8°C.

В воскресенье, 17 ноября, ожидается переменная облачность. Осадков будет мало. Утром температура составит от +5 до +10°C, днем — от +11 до +15°C.

Стоит отметить, что 17 ноября 1989 года, когда произошли события Бархатной революции, было всего +4°C.

Метеорологи предполагают, что на следующей неделе погода сильно не изменится, по крайней мере до среды будет довольно тепло, до +12°C, ожидаются утренние туманы и иногда дожди.

Источник: novinky.cz 

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Темы
погода Прага Чехия
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