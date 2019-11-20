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Полиция просит запустить в Праге систему распознавания лиц

Полиция просит запустить в Праге систему распознавания лиц

Дмитрий Иволга 181 0
Краевое управление полиции попросило пражский магистрат активировать у городских камер видеонаблюдения функцию распознавания лиц. Запрос касается шести точек в чешской столице.
Полиция просит запустить в Праге систему распознавания лиц

Как отметил Петр Глубучек, возглавляющий в магистрате комиссию по безопасности, это «очень чувствительный вопрос». Городские власти планируют проконсультироваться с ведомством по охране персональных данных. Это же ведомство в конце 2019 года выступило против системы распознавания лиц для поиска футбольных хулиганов. Его представители тогда заявили, что достаточные юридические основания для обработки биометрических данных посетителей футбольных матчей отсутствуют.

Глубучек уточнил, что полицейский запрос связан с концепцией развития городской системы камер наблюдения. Этому документу около трех лет. Как следует из реестра договоров, пражские власти в недавнем прошлом модернизировали систему видеонаблюдения и теперь она позволяет производить видеосъемку с высоким разрешением и «видит» в темноте. 

Источник: irozhlas.cz 

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Темы
Прага полиция магистрат
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