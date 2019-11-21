В центре Праги сгорел автобус дальнего следования. Фото

Поздно вечером в среду, 20 ноября, на улице Na Poříčí недалеко от автовокзала «Флоренц» вспыхнул автобус, принадлежащий частному перевозчику. Причиной возгорания, по предварительным данным, стала техническая неполадка.

Фото: Milan Pacík, HZS hl. m. Prahy

К счастью, никто не пострадал. Пожарным удалось взять огонь под контроль за 10 минут. Материальный ущерб оценивают в 1,5 млн крон.

«Огонь полностью уничтожил интерьер автобусы, также продукты горения повредили фасад дома неподалеку. На время тушения было ограничено движение трамваев в обоих направлениях — сотрудники Транспортного предприятия Праги проверяли, не повреждена ли воздушная контактная сеть», — рассказал пресс-секретарь пражской пожарной охраны Мартин Кавка.

Движение было восстановлено приблизительно через час.

Источник: prazsky.denik.cz