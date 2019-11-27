Пражские ночлежки будут принимать бездомных вместе с их собаками

В воскресенье, 1 декабря, в столице начнет в полной мере действовать комплекс мероприятий, призванных помочь людям без крыши над головой пережить холодную погоду.

В этом сезоне некоторые ночлежки впервые станут принимать бездомных вместе с их питомцами. Также большее внимание будет уделено помощи тем людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Вместе с социальными службами в специальных мероприятиях, как обычно, будут участвовать сотрудники городской полиции.

«Бездомные, которые хотят остаться вместе со своими собаками, долгое время оставались без системной помощи и подвергались серьезному риску из-за ночных морозов, — пояснила Милена Йонова, отвечающая в пражском городском совете за социальную политику. — Поэтому теперь в отдельных ночлежках появятся и лежанки для собак, и будки во дворах. По ночам сотрудники городской полиции будут патрулировать места, где могут заночевать под открытым небом люди без дома, и предлагать отвезти их в безопасное место силами социальных работников. Очень важно, чтобы помощь умели оказывать и рядовые пражане».

Прежде всего жителей города призывают сообщать о бездомных, которые спят зимой на улице, по телефону городской полиции — 156. Также им рекомендуют сдавать ненужную теплую одежду благотворительным организациям (пражскому Центру социальных служб, Армии спасения, Naděje и другим).

Если существующие ночлежки окажутся переполненными, город обязуется предоставить дополнительные места в отапливаемых шатрах. Для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет организовано размещение в приютах и общежитиях с медицинским уходом.

В этом году из-за похолодания зимние меры по помощи бездомным в Праге начали принимать еще в ноябре, но официально и в полной мере программа действует с 1 декабря по конец марта 2020 года.

Тем временем журнал Nový Prostor, за счет продажи которого люди в тяжелой ситуации могут получить крышу над головой, в честь своего 20-летия проводит благотворительный бал Homeless ples. Он состоится 13 декабря в пражском Жофине. Билеты на бал, на который будут приглашены распространители издания, можно купить онлайн по цене от 690 до 5000 крон.

Источник: пресс-служба магистрата Праги