В Праге началось тестирование трамвайной остановки нового типа

Прототип новой остановки общественного транспорта установили на площади Палацкого. Внутри павильона находится информационная панель с актуальным графиком движения трамваев, также остановка будет оснащена Wi-Fi, USB-портом и репродуктором для слабослышащих.

Фото: Jan Malý / DPP

Тестирование продолжится шесть месяцев. По его итогам проект при необходимости будет доработан, после чего предстоит выпуск целой пилотной серии. Также в следующем году в ходе тендера городские власти выберут производителя остановок нового типа. Также Прага выберет для них нового оператора, так как договор с действующим истекает летом 2021 года.

Проект авторства студии Artěl, согласно которому был выполнен прототип, стал победителем конкурса, проведенного Институтом планирования и развития Праги в прошлом году. Студия разработала семь разных вариантов остановки, объединенных общим дизайнерским решением. При серийном выпуске производство каждого из павильонов будет стоить не дороже 200 тысяч крон.

Источник: пресс-служба пражского магистрата