С сегодняшнего дня проездные в Праге можно хранить в смартфоне

Приложение PID Lítačka для Android и iOS cо 2 декабря позволяет хранить проездные купоны в мобильном устройстве. Для этого необходимо обновить ПО и провести ряд манипуляций.

Фото: Pražská integrovaná doprava

Новую версию приложения можно скачать в Google Play и AppStore. После запуска следует перенести карту на мобильное устройство, которое будет служить идентификатором. После обновления приложение предложит это сделать. Для переноса купонов прежде всего нужно будет загрузить личную фотографию в формате, близком к паспортному.

При проверке проездных документов контролеры или водители общественного транспорта будут сканировать QR-код в приложении. В частности, устройства для чтения QR-кодов установлены в тысяче пригородных автобусов. У пользователей Android-смартфонов также есть возможность предъявить свой проездной с помощью технологии NFC, если их устройства ее поддерживают.

Стоит отметить, что проездной купон сейчас может быть привязан либо к пластиковой карте (Lítačka или другой), либо к смартфону. При необходимости купон можно перенести обратно на карту.

Купить проездной через мобильное приложение по-прежнему нельзя. Вероятно, эта опция появится в первом квартале следующего года.

Источник: фейсбук-аккаунт интегрированной сети пражского общественного транспорта