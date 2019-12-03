Новогодний фейерверк состоится в Праге 2 и будет посвящен Карелу Готту

Руководство городского округа согласилось предоставить место, чтобы группа энтузиастов 1 января 2020 года провела салют как альтернативу «официальной» видеопроекции на здании Национального музея. Фейерверк планируют запустить с бастиона над парком Фолиманка в 18:00.

«Мы уверены, что большинство пражан недовольны любительским запуском пиротехники, который происходит неконтролируемо в течение всего дня и оказывает большую психическую нагрузку на животных и маленьких детей. Мы считаем пятнадцатиминутное организованное шоу в исполнении профессиональных пиротехников достойным вариантом отпраздновать наступление Нового года, подходящим для одной из европейских и мировых столиц», — заявил заместитель старосты Праги 2 Ян Коросека.

Пресс-секретарь Праги 2 Андреа Зоулова уточнила, что салют пройдет под патронатом районных властей.

Напомним, что инициатива «Фейерверк для Праги» продолжает сбор средств на организацию салюта с помощью прозрачного банковского счета. Сейчас на нем находится около 73 тысяч крон притом, что за счет открытого сбора изначально планировалось собрать 500 тысяч. Стоит отметить, что за инициативой стоят организаторы последних пяти «официальных» фейерверков.

Несмотря на небольшую собранную сумму, представители «Фейерверка для Праги» подтвердили, что салют состоится. Шоу под названием «Прага божественная» будет посвящено усопшим в 2019 году и, в частности, Карелу Готту. Организаторы уточнили, что улобнее всего смотреть фейерверк будет с площадки перед Конгресс-центром.

Светомузыкальное шоу, которое состоялось на Летне в начале 2019 года и было посвящено юбилею Бархатной революции, обошлось в 1,7 млн крон. На видеомаппинг на здании Народного музея будет потрачено почти 2 млн крон.

Руководство Праги сообщило о решении заменить классический новогодний фейерверк видеомаппингом в августе, объяснив это тем, что салют наносит вред живой природе. На проведение современного шоу столичные власти объявили тендер, который позже был отменен, так как заявку подал всего один участник. Позже был проведен новый конкурс с более мягкими условиями, и его выиграла компания Art 4 Promotion.

Источник: lidovky.cz