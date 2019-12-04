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При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек

При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек

Дмитрий Иволга 598 0
В пражском районе Ходов утром во вторник, 4 декабря, столкнулись два автобуса, один из которых перевозил воспитанников детского сада. Представители скорой помощи сообщили, что травмы получили около 30 человек, среди пострадавших есть дети.
Фото: Policie ČR
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек

Авария произошла после 09:00 на пересечении улиц Jarníkova и Roztylská. Там столкнулись рейсовый автобус и транспортное средство, перевозившее воспитанников детского сада.

Как сообщили представители полиции, на место помимо прочего прибыли вертолет, эвакуационный автобус и специальный автомобиль Atego, который используется для оказания помощи большому количеству раненых. Отмечается, что травмы у большинства пострадавших, к счастью, легкие (порезы, ушибы и т.д.), однако один человек находится без сознания. 

Позже поступило уточнение, что всего пострадали 18 человек, из них пятеро взрослых с ранениями средней тяжести, остальные — дети в возрасте около четырех лет с легкими травмами.

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова подтвердила, что в аварии участвовал автобус, следовавший по маршруту №154. Сейчас автобусы №№154 и 197 ходят в объезд, остановка Jarníkova в обеих направлениях не обслуживается.

Источник: idnes.cz 

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Темы
дтп Прага автобусы дети
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