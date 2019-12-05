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Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет

Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет

Дмитрий Иволга 358 0
Ранее Городской суд приговорил Руслана Бутко, во время погони в Праге 7 выехавшего на тротуар и наехавшего на двух пешеходов, лишь к 18 месяцам. Апелляционный комитет пражского Верховного суда переквалифицировал преступление, совершенное весной 2019 года, в покушение на причинение тяжкого вреда здоровью.
Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет

После отбывания срока украинец будет депортирован из Чехии и три года не сможет въезжать в страну. Предыдущий приговор, вынесенный в октябре, обжаловал прокурор.

Суд пришел к выводу, что основным мотивом Бутко не был умышленный наезд на пешеходов, тем не менее его управление автомобилем было «неадекватным». 

Как ранее писал 420on.cz, 46-летний Бутко не подчинился приказу полицейского выйти из автомобиля Range Rover утром 4 марта на улице Каменицка в Праге. Вместо этого мужчина разогнался, выехал на тротуар и, не пытаясь остановиться, наехал на двух пешеходов, которые оказались перед ним. Установлено, что он двигался со скоростью около 25 километров в час. Один из пешеходов отпрыгнул в сторону, упал и получил травмы, второй не пострадал. Бутко спустя некоторое время вышел из машины и попытался скрыться в парке Стромовка, где его задержала полиция.

Deník N ранее сообщал, что дело украинца связано с несанкционированной сдачей в аренду квартир в районе Бубенеч, которые принадлежат России. С августа 2018 года Бутко арендовал не менее трех квартир у британского агентства недвижимости PIM Management Limited, от имени которого выступал гражданин России. В приговоре утверждается, что осужденный прекратил платить россиянину арендную плату через шесть месяцев и пригрозил, что если они не договорятся, то «другие люди будут решать эту ситуацию другими методами». Суд также подтвердил, что Бутко в январе и феврале угрожал жильцам двух квартир, которые проводили шумные вечеринки. 

Источник: novinky.cz 

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Темы
полиция преступность Прага дтп украинцы
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