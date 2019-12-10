Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
23.07
RUB
0.36
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
02n 3 °C
Пражские власти ужесточили правила для рекламы в историческом центре

Пражские власти ужесточили правила для рекламы в историческом центре

Дмитрий Иволга 63 0
Городской совет Праги утвердил правила, регулирующие рекламные вывески в центре города и оформление витрин. Изменения коснутся зданий или их частей, находящихся в ведении города.
Фото: Shutterstock
Пражские власти ужесточили правила для рекламы в историческом центре

Среди конкретных правил — запрет заклевать больше 1/5 части стеклянной витрины фирменными рекламными изображениями или использовать светящиеся надписи вроде «Открыто». Также с фасадов должны исчезнуть объемные трдельники, матрешки и другие фигуры, нависающие над улицами.

Компании, снимающие надвижимость у города, должны будут согласиться на новые правила при продлении договоров. В случае отказа соблюдать ограничения договоренности об аренде могут быть расторгнуты. Городские власти донесут информацию о новых правилах и до владельцев магазинов, которые расположены в не принадлежащей городу недвижимости, и надеются на их добрую волю.

Городской советник по вопросам туризма и культуры Яна Тршештикова отметила, что строгий запрет коснется 20-25% зданий в историческом центре. «Некоторые операторы магазинов, как мне кажется, уже понимают, что более элегантное оформление может в итоге повысить прибыль», — добавила она.

Нынешние изменения являются частью пражской кампании по борьбе с так называемым визуальным смогом на улицах города.

Источник: denik.cz 

Рассказать всем:
Темы
Прага реклама
Читайте
по теме 
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
694 0
До Рождества на Карловом мосту можно вновь встретить фонарщика
07.12.2019 17:50 О Праге
До Рождества на Карловом мосту можно вновь встретить фонарщика
6003 0
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
06.12.2019 13:22 Спорт
В Праге между Рождеством и Новым годом пройдет Неделя бесплатного спорта
1963 0
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
05.12.2019 18:38 Общество
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
3106 0
Последние новости:
10
декабря
Жители Чехии в этом году потратят на рождественские елки 850 млн крон
10.12.2019 13:00 Экономика
Жители Чехии в этом году потратят на рождественские елки 850 млн крон
117 0
Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек
10.12.2019 10:11 Общество
Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек
1927 0
FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину
10.12.2019 08:30 Общество
FlixBus отправит больше автобусов из Чехии в Украину
556 0
09
декабря
Правила получения чешского гражданства станут строже
09.12.2019 18:56 Общество
Правила получения чешского гражданства станут строже
2234 0
Чехию ждет «мусорная революция»
09.12.2019 15:18 Общество
Чехию ждет «мусорная революция»
3496 0
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
09.12.2019 13:07 Общество
Скорость новых пражских трамваев могут ограничить 40 км/ч
694 0
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
09.12.2019 10:45 Экономика
Суд подтвердил штрафы для Alza за работу по праздникам
931 0
Безработица упала до минимума за последние 23 года
09.12.2019 10:15 Экономика
Безработица упала до минимума за последние 23 года
506 0
08
декабря
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
08.12.2019 13:57 Экономика
Зарплата президента вырастет до 302 700 крон, премьера – до 243 800 крон
623 0
07
декабря
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
07.12.2019 14:00 Интервью
Михаил Галустян: «Заза Сухумский — это мое!»
1428 0


Мобильная версия