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В центре Праги появился новый виноградник

В центре Праги появился новый виноградник

Александра Кириченко 96 0
Виноградник площадью 1300 квадратных метров организован на южном склоне холма Витков в Праге 3. Там высажено 686 лоз.
В центре Праги появился новый виноградник

Проект был подготовлен в 2018 году, а его реализация началась этим летом. Перед высадкой винограда были проведены работы для стабилизации почвы и предотвращения ее эрозии. Весной здесь должен восстановиться травянистый покров, что дополнительно ее укрепит. Также виноградник был обнесен стилизованной металлической оградой.

Затраты на реализацию проекта составили 4,2 млн крон. Он полностью финансировался из бюджета Праги.

Всего на данный момент на территории Праги 14 виноградников, самые известные из них — виноградники святой Клары и Салабка в Трое, Махалка в Высочанах и Гребовка в Праге 2.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

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