Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту

Как сообщила пресс-секретарь Праги 1 Катержина Писачкова, Министерство транспорта отклонило жалобу одной из пивоварен на готовящийся запрет. Теперь ничто не мешает ему начать действовать с весны 2020 года.

Фото: facebook.com/originalpraguebeerbike

Транспортные средства, которыми управляют до десяти человек, крутя педали и при этом распивая пиво, не смогут попасть в ту же зону, куда запрещен въезд автомобилям тяжелее 3,5 тонны. Это так называемый расширенный центр Праги. На запрещающих знаках в ближайшее время также появится максимально допустимая ширина транспортных средств.

«Прага не должна быть лунапарком для алкотуристов. И этим транспортным средствам у нас не место, они мешают остальному движению», — отметил член городского совета Праги 1 Давид Скала.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Адам Шейнгерр уточнил, что администрации было необходимо дождаться решения Министерства транспорта. Теперь магистрат должен заказать и разместить таблички, которые дополнят существующие знаки. Шейнгерр подчеркнул, что подходит к концу последний туристический сезон с пивными велосипедами.

Источник: novinky.cz