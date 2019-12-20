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В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло

В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло

Александра Кириченко 159 0
Транспортное предприятие Праги в тестовом режиме разместило электронные информационные дисплеи над эскалаторами, чтобы пассажиры без надобности не бегали по лестницам или, наоборот, организованно поторапливались. Пока табло можно увидеть на станциях «Староместска», «Флоренц» (линия B), «Кобылисы», «Ходов» и «Зличин».
Фото: DPP
В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло

На дисплеях отображается расписание поездов с указанием, через сколько времени отправятся два ближайших состава в каждом направлении. 

Как уточнил генеральный директор Транспортного предприятия Праги Петр Витовски, показываются только те поезда, на которые пассажир может успеть: составы, отправляющиеся через 10 секунд, он не увидит. Такие же табло будут размещены в переходах между линиями в начале коридора. Информационные экраны для каждой из станций настроены индивидуально с учетом глубины залегания, длины перехода и т.д.

Тестовая эксплуатация продолжится полгода, после чего систему предполагается расширить на большее число станций. Также на табло в дальнейшем планируют показывать информацию об ограничениях движения.

Источник: ceskatelevize.cz 

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Темы
Прага метро транспорт Транспортное предприятие Праги
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