В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло

На дисплеях отображается расписание поездов с указанием, через сколько времени отправятся два ближайших состава в каждом направлении.
Как уточнил генеральный директор Транспортного предприятия Праги Петр Витовски, показываются только те поезда, на которые пассажир может успеть: составы, отправляющиеся через 10 секунд, он не увидит. Такие же табло будут размещены в переходах между линиями в начале коридора. Информационные экраны для каждой из станций настроены индивидуально с учетом глубины залегания, длины перехода и т.д.
Тестовая эксплуатация продолжится полгода, после чего систему предполагается расширить на большее число станций. Также на табло в дальнейшем планируют показывать информацию об ограничениях движения.
Источник: ceskatelevize.cz