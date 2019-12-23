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На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»

На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»

Дмитрий Иволга 345 0
В понедельник, 23 декабря, на главном пражском железнодорожном вокзале в 13:00 начнут исполнять национальный рождественский «хит» — Чешскую рождественскую мессу, написанную сельским учителем Якубом Яном Рыбой и известную в народе как «Рыбовка».
Фото: Filip Jandourek
На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»

Акция состоится уже в 19-й раз. Люди соберутся в северной части Главного вокзала, чтобы хором пропеть, сыграть на каком-либо инструменте или просто послушать «Рыбовку». Приглашаются как профессиональные вокалисты и музыканты с инструментами и партитурами, так и любители. Руководить акцией будет ее организатор дирижер Лукаш Прхал.

По словам Прхала, с каждым годом на «Рыбовку» приходит все больше людей. Первая акция прошла в 2001 году, и сначала играло всего несколько музыкантов. Событие резко стало популярнее, когда организаторы стали собирать участников через фейсбук.

Чешская рождественская месса – церковная композиция с текстом на чешском языке, написанная в 1796 году. Это пасторальное произведение, которое рассказывает о благовещении Рождества Христова и приходе пастухов к вертепу и при этом адаптирована под чешскую реальность. 

Также в понедельник на Влтаве под Карловым мостом состоится рождественский концерт плавучей колокольни. Он начнется в 19:30. Всего на корабле установлено 57 колоколов общим весом 22 тонны. Понаблюдать за действом и послушать его можно будет с прилегающей набережной.

Источник: aktualne.cz 

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Прага Рождество вокзал
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