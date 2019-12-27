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В 2020 году обменять водительские права придется 860 тысячам человек

В 2020 году обменять водительские права придется 860 тысячам человек

Дмитрий Иволга 55 0
Министерство транспорта напомнило, что в следующие году меня водительские права предстоит тем, кто получил их в 2010 году. В стране более 859 тысяч таких автомобилистов.
В 2020 году обменять водительские права придется 860 тысячам человек

Больше всего их приходится на Среднечешский и Южноморавский края.

Обменять водительские права в Чехии можно самое раннее за три месяца до их окончания. Для этого нужно прийти в любой муниципалитет с расширенными полномочиями — не только по месту регистрации. Достаточно принести удостоверение личности и действующие права, фотографируют заявителей на месте. В случае срочного обмена менее чем за пять дней придется заплатить 700 крон.

Штраф за езду с просроченными правами составляет до 2 тысяч крон при уплате на месте и до 2500 крон при взыскании в административном порядке.

В министерстве также отмечают, что по данным на начало декабря 2019 года права еще не обменяли 93 тысяч водителей их 433 тысяч, у которых они заканчиваются в текущем году.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
Автомобили водительские права документы
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