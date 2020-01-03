В Праге и Брно рождественское печенье можно подарить нуждающимся

Компания Nesnězeno организовала сбор традиционного рождественского печенья (цукрови), которое осталось у людей после праздников. Сладости организаторы намерены передать в детские дома или дома престарелых.

Желающие могут привезти сладости и другие продукты в филиал компании Nesnězeno на улице Рашинова в Брно или в кондитерскую Alchymista в Праге 7.

В Праге и Брно люди смогли передать сладости уже в четверг, когда, по словам организаторов, было собрано около десяти килограммов. «Люди приносили печенье, пряники, а также шоколад или банку с орехами», - говорит соучредитель Nesnězeno Михаэла Грегорова.

«Приятно, когда печенье красиво завернуто, люди могут прикрепить картинку, поздравление или пожелание», - добавила Грегорова.

Сбор происходит впервые в этом году и закончится в пятницу. «Если будет больше желающих, то сбор будет продолжен», - сказали организаторы.

Компания Nesnězeno работает более года, сотрудничая с ресторанами в Брно, Праге, Оломоуце, Остраве и Ческе Будейовицах. Целевая группа - это в основном молодые люди и студенты, а также люди среднего возраста или старшего поколения или матери с детьми, которые покупают продукты через мобильное приложение. «У нас есть приложение, чтобы продавать оставшиеся порции еды со скидкой. Любой желающий может скачать его, купить продукты и забрать их на месте», - сказал соучредитель проекта. Приложение уже имеет более 66 000 загрузок.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz