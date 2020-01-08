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Украинский самолет разбился в Иране, 176 погибших

Украинский самолет разбился в Иране, 176 погибших

Александра Кириченко 864 0
Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. Все находившиеся на его борту люди погибли.
Фото: AP
Украинский самолет разбился в Иране, 176 погибших

Как сообщает МИД Украины, большинство жертв — граждане Ирана и Канады. Также среди погибших 11 граждан Украины, включая все девять членов экипажа. Россиян на борту не было.

Изначально посольство Украины в Иране в своем официальном сообщении указало, что крушение произошло по техническим причинам, версия теракта исключалась, но в новой редакции дипмиссия объявила, что причины ЧП расследует специальная комиссия, а все версии катастрофы, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Стоит отметить, что в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке, и в СМИ появилась версия, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. Официальный Тегеран ее исключает.

После катастрофы президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную проверку всех гражданских самолетов страны на предмет их летной пригодности. Он также дал поручение Генпрокуратуре Украины возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера.

В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, а Федеральное управление гражданской авиации США своим авиакомпаниям такие полеты запретило.

Источники: lenta.ru и esquire.ru

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Темы
самолёт Украина украинцы
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