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Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль

Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль

Марина Комарова 291 0
Сотрудники пражской полиции разыскивают вооруженных преступников, которые ограбили автозаправочную станцию в районе Малешице и угнали автомобиль.
Фото: Václav Burian
Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль

Инцидент произошел 9 января около 10 часов утра на улице Малешицка. По информации полиции, грабители заставили продавщицу отдать им пока не установленную сумму денег и затем потребовали у одной из находившихся на АЗС клиенток ее автомобиль. Женщина отказалась, и тогда они угнали автомобиль, припаркованный рядом с автозаправкой. Позже полиция обнаружила машину в пражском районе Либень. Преступники скрылись.

«Мы подтверждаем факт ограбления АЗС и хищения автомобиля. Никто не пострадал. Мы пока не знаем, сколько у нас подозреваемых», — рассказала пресс-секретарь полиции Люция Драбкова.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия полиция преступность
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