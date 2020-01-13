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Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС

Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС

Марина Комарова 1686 1
Полиция задержала двоих иностранцев, которые подозреваются в ограблении автозаправочной станции в пражском районе Малешице. Помимо этого, они угнали автомобиль одной из клиенток АЗС.
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС

«Могу подтвердить, что были задержаны двое подозреваемых, на счету которых шесть ограблений. Во время задержания иностранцы признали свою вину. Возбуждено уголовное дело», — рассказала пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. По ее словам, помимо АЗС в Малешице, преступники ранее также ограбили автозаправки, расположенные на улицах Страконицка, Радлицка и Веселска. 

По информации сервера Novinky.cz, это граждане России. Одному из подозреваемых 35 лет, второму — 37 лет, оба они были вооружены и находились в розыске. Одного из мужчин задержали в гостинице на Пльзенской улице. Во время обысков у них было обнаружено оружие, которое они использовании при ограблениях.

Как уже сообщал портал 420on.cz, инцидент произошел 9 января около 10 часов утра на улице Малешицка. По информации полиции, грабители заставили продавщицу отдать им неустановленную сумму денег и затем потребовали у одной из находившихся на АЗС клиенток ее автомобиль. Женщина отказалась, и тогда они угнали автомобиль, припаркованный рядом с автозаправкой. Позже полиция обнаружила машину в пражском районе Либень. Преступники скрылись. За указанные действия им грозит 10 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
полиция Чехия Прага АЗС преступность
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