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Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение

Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение

Марина Комарова 523 0
В 2020 году свыше 859 тысяч чешских водителей должны будут поменять водительское удостоверение, а в 2021 году срок действия этого документа закончится почти у миллиона автовладельцев.
Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение

Подать заявление на замену водительских прав можно за три месяца до момента их окончания. Срок выдачи нового удостоверения составляет 20 дней. В Праге, чтобы избежать очередей, водители могут записаться для подачи заявления на конкретный день и время через портал praha.eu.

Получив подтверждение и специальный код, водитель должен приехать в назначенное время в Главный реестр (регистр) водителей, расположенный у метро «Вышеград». Без кода ожидание в очереди может затянуться на 30-60 минут и более.

Министерство транспорта Чехии в октябре обещало, что подать заявление на замену водительских прав можно будет в электронном виде, однако пока этого не произошло, и в 2020 году ситуация, скорее всего, не изменится. После подачи заявления (фотографию делают на месте) водителю придется приехать в регистр еще раз через 20 дней, чтобы получить готовый документ. Снова возможна электронная запись по ссылке выше.

Штраф за управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением составляет до 2500 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
штраф Чехия водительские права Автомобили
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