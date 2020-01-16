Сотни тысяч чехов должны будут в 2020 году получить новое водительское удостоверение

В 2020 году свыше 859 тысяч чешских водителей должны будут поменять водительское удостоверение, а в 2021 году срок действия этого документа закончится почти у миллиона автовладельцев.

Подать заявление на замену водительских прав можно за три месяца до момента их окончания. Срок выдачи нового удостоверения составляет 20 дней. В Праге, чтобы избежать очередей, водители могут записаться для подачи заявления на конкретный день и время через портал praha.eu.

Получив подтверждение и специальный код, водитель должен приехать в назначенное время в Главный реестр (регистр) водителей, расположенный у метро «Вышеград». Без кода ожидание в очереди может затянуться на 30-60 минут и более.

Министерство транспорта Чехии в октябре обещало, что подать заявление на замену водительских прав можно будет в электронном виде, однако пока этого не произошло, и в 2020 году ситуация, скорее всего, не изменится. После подачи заявления (фотографию делают на месте) водителю придется приехать в регистр еще раз через 20 дней, чтобы получить готовый документ. Снова возможна электронная запись по ссылке выше.

Штраф за управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением составляет до 2500 крон.

Источник: seznamzpravy.cz