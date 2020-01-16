Мусорщики повредили старинный фонарь у Карлова моста

В четверг утром машина, вывозившая мусор, при движении задним ходом врезалась в старинный фонарь у Карлова моста в Праге. В результате ДТП фонарь опрокинулся. Ущерб оценивают в 2 млн крон.

Обстоятельства инцидента расследует полиция. По предварительным данным, ЧП произошло в 9:30 на Дражицкой площади, где работники коммунальных служб осуществляли вывоз бумажного мусора.

«Мусороуборочная машина при движении врезалась в уличный фонарь. Мы предполагаем, что ущерб превысит указанную сумму», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. При инциденте никто не пострадал. Тест на наличие алкоголя в крови у водителя показал отрицательный результат. Эксплуатацией газовых фонарей в Праге занимается компания Pražská plynárenská.

«Речь идет об отреставрированном фонаре 1867 года, точный размер ущерба мы сможем определить после того, как лампу осмотрят реставраторы», — отметил пресс-секретарь Pražská plynárenská Мирослав Вранек.

Источник: novinky.cz