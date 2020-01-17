Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental

Реконструкция знаменитого отеля InterContinental и радикальные изменения близлежащей территории станут одним из самых заметных проектов в Праге в ближайшие годы.

Архитектор Марек Тихи (архитектурное бюро TaK) показал, как будут выглядеть отель и его окрестности после проведенных работ. Десятки заинтересованных лиц смогли поучаствовать в публичной презентации. «Обсуждение с гражданами имеет смысл проводить в начале каждого строительства. Важно, чтобы это был конструктивный диалог, поскольку местные жители часто фиксируют детали, которые архитектор мог не увидеть», — объясняет первый заместитель мэра Праги Петр Главачек.

По словам архитектора, реакция общественности была в основном положительной. «Мы хотим расширить улицу Pařížská и соединить ее с набережной Дворжака у реки Влтавы. Все это с акцентом на то, чтобы сделать территорию вокруг отеля привлекательным местом для жителей. Именно поэтому проект носит рабочее название “Ворота Старого города”», — говорит Марек Тихи.

В окрестностях отеля будет расширено общественное пространство и создан туннель через набережную с пешеходной зоной вплоть до Влтавы.

С начала прошлого года отель InterContinental контролировала инвестиционная компания R2G. В этом году эксплуатацию гостиницы возьмет на себя сеть отелей класса люкс Fairmont, которая входит в группу Accor.

Источник: praha.eu