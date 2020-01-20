Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.12
USD
22.66
RUB
0.37
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают

С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают

Марина Комарова 127 0
С 1 февраля на 50 крон вырастет стоимость входного билета в Пражский зоопарк для взрослых, детей с 3 до 15 лет и студентов. Сейчас взрослые платят 200 крон, а дети и студенты — 150 крон.
С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают

Семейный билет подорожает с 600 до 800 крон, стоимость годового абонемента также увеличится, рассказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек. 

Зоопарк самостоятельно устанавливает стоимость входного билета. С 2012 года цена не менялась, хотя за данный период были открыты новые павильоны и ряд крупных и небольших экспозиций. Это привело к увеличению расходов на содержание зоопарка.

В документе, который обсуждали в мэрии, также говорится, что вход в зоопарк Праги существенно дешевле, чем в другие аналогичные европейские объекты. Так, плата за вход не достигает даже половины стоимости билетов в зоопарк Лейпцига или Амстердама. «Мы даже дешевле, чем Будапешт», — отмечают в руководстве зоопарка.

В прошлом году Пражский зоопарк посетили 1 456 526 человек. В зоологическом саду можно увидеть более 670 видов животных. Это одно из самых посещаемых мест в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
зоопарк Прага билеты
Читайте
по теме 
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
15.01.2020 13:00 Общество
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
1099 0
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
03.01.2020 14:00 Общество
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
2660 0
Куда пойти в Праге в выходные 28 и 29 декабря
27.12.2019 18:00 Культура
Куда пойти в Праге в выходные 28 и 29 декабря
1556 0
Рождество в Пражском зоопарке
20.12.2019 14:25 О Праге
Рождество в Пражском зоопарке
2028 0
Последние новости:
20
января
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера
20.01.2020 13:37 Политика
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера
269 0
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
20.01.2020 12:05 Экономика
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
1243 0
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
20.01.2020 11:00 Общество
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
277 0
В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп
20.01.2020 10:00 Экономика
В Чехию спустя три года вернулся птичий грипп
391 0
19
января
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
19.01.2020 14:22 Общество
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
1305 1
17
января
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек
17.01.2020 13:46 Экономика
Услугами пражского аэропорта в 2019 году воспользовались почти 18 млн человек
826 1
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
17.01.2020 12:00 Общество
Мэрия Праги представила проект реконструкции отеля InterContinental
1564 0
Завершена реконструкция часовни на Петршине
17.01.2020 09:46 Культура
Завершена реконструкция часовни на Петршине
695 0
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
17.01.2020 09:27 Общество
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
2675 1
16
января
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
16.01.2020 16:51 Экономика
Количество иностранных работников в Чехии увеличилось до 13%
2271 1


Мобильная версия