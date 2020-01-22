Загорелись мастерские киностудии «Баррандов» в Праге

Пожарные тушат возгорание, которое произошло в помещениях мастерских пражской киностудии «Баррандов». Согласно первым сообщениям, огнем охвачен склад.

Пожарные эвакуировали несколько человек, которые спасались от огня и дыма на крыше здания. По сообщению пожарной службы, подразделения работают на площади Крижинецкого. Горящее здание находилось в процессе реконструкции и расположено недалеко от зданий редакции телеканала TV Nova. На месте работают шесть нарядов, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка. Он также добавил, что, возможно, горит строительный материал. Дым виден из различных районов Праги.

Крупный пожар на студии «Баррандов» произошел в августе 2016 года, когда сгорели декорации. Тогда ущерб оценили в 100 миллионов крон.

Источник: novinky.cz