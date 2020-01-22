Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.13
USD
22.66
RUB
0.37
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
Загорелись мастерские киностудии «Баррандов» в Праге

Загорелись мастерские киностудии «Баррандов» в Праге

Марина Комарова 351 0
Пожарные тушат возгорание, которое произошло в помещениях мастерских пражской киностудии «Баррандов». Согласно первым сообщениям, огнем охвачен склад.
Загорелись мастерские киностудии «Баррандов» в Праге

Пожарные эвакуировали несколько человек, которые спасались от огня и дыма на крыше здания. По сообщению пожарной службы, подразделения работают на площади Крижинецкого. Горящее здание находилось в процессе реконструкции и расположено недалеко от зданий редакции телеканала TV Nova. На месте работают шесть нарядов, сообщил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка. Он также добавил, что, возможно, горит строительный материал. Дым виден из различных районов Праги.

Крупный пожар на студии «Баррандов» произошел в августе 2016 года, когда сгорели декорации. Тогда ущерб оценили в 100 миллионов крон.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
пожар Прага
Читайте
по теме 
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
20.01.2020 11:00 Общество
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят
996 0
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
19.01.2020 14:22 Общество
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов
1876 1
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
17.01.2020 09:27 Общество
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini
2919 1
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
03.01.2020 14:00 Общество
Опасный китайский фонарик нашли в пражском зоопарке
2774 0
Последние новости:
22
января
Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу
22.01.2020 13:55 Экономика
Пражская мэрия хочет ограничить уличную рекламу
211 0
Ипотека дешевле уже не будет
22.01.2020 11:15 Экономика
Ипотека дешевле уже не будет
693 0
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
22.01.2020 09:37 Общество
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
1487 0
21
января
Четыре волка сбежали из зоопарка Брно
21.01.2020 18:10 Общество
Четыре волка сбежали из зоопарка Брно
996 0
Андрей Бабиш настаивает на увольнении главы Минтранса
21.01.2020 13:26 Политика
Андрей Бабиш настаивает на увольнении главы Минтранса
742 0
Заболеваемость гриппом в Чехии резко выросла
21.01.2020 11:43 Общество
Заболеваемость гриппом в Чехии резко выросла
1508 0
Перехватывающую парковку в районе Černý Most откроют в 2021 году
21.01.2020 10:30 Экономика
Перехватывающую парковку в районе Černý Most откроют в 2021 году
591 0
20
января
С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают
20.01.2020 17:10 Общество
С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают
1063 0
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера
20.01.2020 13:37 Политика
Скончался председатель Сената Чехии Ярослав Кубера
734 0
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
20.01.2020 12:05 Экономика
Иностранцы довольны чешскими зарплатами
4580 0


Мобильная версия