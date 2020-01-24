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Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»

Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»

Марина Комарова 279 0
40-летний мужчина, который вечером 23 января упал на рельсы на станции метро «Андел», скончался от полученных травм. Работа пражского метрополитена возобновилась только через четыре часа.
Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»

Трагедия произошла в 19:30. На место происшествия сразу же выехали спасатели, пожарная команда и сотрудники полиции. «К сожалению, несмотря на оперативное вмешательство спасателей, мужчина в возрасте около 40 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте», — сообщила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.

Метро на участке между станциями «Смиховске надражи» и «Флоренц» линии B не работало почти четыре часа.  Движение поездов было восстановлено менее чем за час до полуночи. Людям приходилось пересаживаться на трамваи или использовать другие линии метро. 

Источник: lidovky.cz

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Темы
метро полиция Прага спасатели
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