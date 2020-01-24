Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»

40-летний мужчина, который вечером 23 января упал на рельсы на станции метро «Андел», скончался от полученных травм. Работа пражского метрополитена возобновилась только через четыре часа.

Трагедия произошла в 19:30. На место происшествия сразу же выехали спасатели, пожарная команда и сотрудники полиции. «К сожалению, несмотря на оперативное вмешательство спасателей, мужчина в возрасте около 40 лет получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте», — сообщила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова.

Метро на участке между станциями «Смиховске надражи» и «Флоренц» линии B не работало почти четыре часа. Движение поездов было восстановлено менее чем за час до полуночи. Людям приходилось пересаживаться на трамваи или использовать другие линии метро.

Источник: lidovky.cz