Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе

Около 7 часов утра 27 января автомобиль Volkswagen сбил четырех детей на пешеходном переходе у школы в поселке Роговладова-Бела (Пардубицкий край). Один ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на вертолете.

«Один мальчик получил серьезную травму верхней части тела и был доставлен в Градец=Кралове. Другие дети получили легкие травмы», — сообщил пресс-секретарь спасательной службы Алеш Малы.

По словам пресс-секретаря полиции Маркеты Яновской, в результате ДТП пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет. «Авария произошла на пешеходном переходе у школы. 45-летний водитель Volkswagen Golf сбил четырех детей, а затем в машину врезался другой автомобиль», — рассказала Яновска. Она отметила, что на переходе должны были находиться сотрудники муниципальной службы, которые утром помогают регулировать дорожное движение у школ. Возможно, к ответственности будут привлечены и местные органы власти.

Тест на наличие алкоголя в крови у водителя Volkswagen был отрицательным. Полиция расследует причины аварии.

Источник: novinky.cz