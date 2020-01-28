Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр

Наряду с мэрией подписи под меморандумом поставят администрация Праги 3, Министерство культуры Чехии, компания Žižkov Station Development, Национальный киноархив, Чешские железные дороги и компания Sekyra Group.
«Объект является памятником культуры, который в будущем должен стать центром нового развивающегося района. Здание вокзала станет социально-культурным центром не только районного, но и городского масштаба», — заявил советник мэра по имущественным вопросам Ян Хабр.
В дополнение к традиционной застройке вокруг товарного вокзала Жижков будут построены трамвайная линия и школа, а на крыше здания — двухэтажная пристройка с квартирами для сдачи в аренду. В одном из зданий расположится Национальный киноархив, а часть помещений вокзала будет предназначена для коммерческого использования.
Источник: praha.eu