Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
22.94
RUB
0.36
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
10d 7 °C
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр

Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр

Марина Коханкова 281 0
Городской совет Праги одобрил подписание меморандума, подтверждающего заинтересованность ряда компаний и администрации в возрождении товарного вокзала Жижков, которому в 2013 году был присвоен статус охраняемой достопримечательности.
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр

Наряду с мэрией подписи под меморандумом поставят администрация Праги 3, Министерство культуры Чехии, компания Žižkov Station Development, Национальный киноархив, Чешские железные дороги и компания Sekyra Group.

«Объект является памятником культуры, который в будущем должен стать центром нового развивающегося района. Здание вокзала станет социально-культурным центром не только районного, но и городского масштаба», — заявил советник мэра по имущественным вопросам Ян Хабр.

В дополнение к традиционной застройке вокруг товарного вокзала Жижков будут построены трамвайная линия и школа, а на крыше здания — двухэтажная пристройка с квартирами для сдачи в аренду. В одном из зданий расположится Национальный киноархив, а часть помещений вокзала будет предназначена для коммерческого использования.

Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
вокзал Прага строительство памятник
Читайте
по теме 
На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»
23.12.2019 09:26 Общество
На Главном вокзале сегодня исполнят традиционную «Рыбовку»
2085 0
Трамваи могут пустить через сквер у Главного вокзала
26.11.2019 15:28 Общество
Трамваи могут пустить через сквер у Главного вокзала
1501 0
Брошенный камень ранил малыша в коляске
23.10.2019 09:18 Общество
Брошенный камень ранил малыша в коляске
3785 0
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
12.06.2019 14:48 Общество
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
1066 0
Последние новости:
28
января
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
28.01.2020 12:42 Экономика
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
135 0
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
28.01.2020 09:34 Общество
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
857 0
27
января
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
27.01.2020 16:00 Общество
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
2079 1
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
27.01.2020 12:58 Общество
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
1786 0
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
27.01.2020 12:14 Общество
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
338 0
В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников
27.01.2020 10:24 Экономика
В прошлом году контролеры в Праге оштрафовали почти 250 тысяч безбилетников
1952 0
26
января
Андрей Бабиш созвал экстренное совещание из-за распространения коронавируса
26.01.2020 17:08 Общество
Андрей Бабиш созвал экстренное совещание из-за распространения коронавируса
3665 0
25
января
Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»
25.01.2020 19:29 Спорт
Лучший нападающий Чехии прошлого года перешел в московское «Динамо»
700 0
24
января
В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках
24.01.2020 13:30 Спорт
В Орлицких горах проходят гонки на собачьих упряжках
650 0
Карел Гавличек официально вступил в должность министра транспорта
24.01.2020 12:00 Политика
Карел Гавличек официально вступил в должность министра транспорта
730 0


Мобильная версия