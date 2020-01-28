Сильный ветер в Чехии повредил автомобили

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кладно, Бероуне и районе Прага-Запад, где пожарные сообщили о 35 выездах. «Во многих районах деревья упали на дорогу или опасно наклонились над проезжей частью», — рассказала пресс-секретарь пожарной службы Тереза Флиегерова.
Пражские пожарные также сообщают об ущербе. Во Вршовицах на легковой автомобиль упало дерево, в Странчицах на дорогу упал кондиционер.
«В большинстве случаев ветер повалил деревья или сорвал металлические листы с крыш домов», — добавил пресс-секретарь пражской пожарной службы Мартин Кавка.
«Первые разряды молнии были зарегистрированы в 12:50 в районе Хеба, затем ураган наблюдался в районе Усти-над-Лабем, Либерце, Пльзеня, в Среднечешском крае и потом в Праге, примерно в 13:30», — отметила метеоролог Дагмар Хонсова из компании Meteopress.
Зимние грозы — редкость в Чехии. «Они происходят при смешении холодных фронтов», — сказал Гонсова. Она напомнила, что аналогичное явление произошло 3 февраля прошлого года и 22 декабря 2018 года.
Источник: novinky.cz