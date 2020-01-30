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На кольцевой автодороге произошла массовая авария, один человек погиб

На кольцевой автодороге произошла массовая авария, один человек погиб

Марина Коханкова 287 0
Авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса произошла в четверг утром на кольцевой автодороге в районе Зличина в направлении автомагистрали D1. По данным спасателей, в результате ДТП один человек погиб.
На кольцевой автодороге произошла массовая авария, один человек погиб

Авария произошла 30 января около семи часов утра на 24-м километре Пражской кольцевой дороги. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости врезался в защитные барьеры.

«В ДТП столкнулись четыре автомобиля. Левая и средняя полосы для движения закрыты. Правая полоса открыта. Движение транспорта регулируется представителями полиции», — сообщила пресс-секретарь полиции Люция Драбкова.

По данным сервера информации о дорожном движении, автомобиль на этом участке дороги сбил пешехода. Скорее всего, это был участник аварии, который вышел из машины и попал под другой автомобиль.

Информацию о гибели одного человека подтвердила пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. Рядом с местом происшествия образовались пробки.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария Прага полиция Автомобили
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