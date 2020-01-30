В Чехии 12 человек умерли от гриппа

Чехи обеспокоены распространением коронавируса из Китая, в то время как грипп сейчас представляет более серьезную опасность. От гриппа в Чехии в этом сезоне уже умерли 12 человек, включая одного ребенка.

«Сейчас не время делать прогнозы. В наших условиях нужно больше беспокоиться о гриппе, чем о коронавирусах», — заявил доктор Ян Кинчл из Национальной справочной лаборатории изучения гриппа Государственного института здравоохранения. Он добавил, что помимо 12 человек, которые умерли от гриппа, еще 57 человек были госпитализированы в отделения интенсивной терапии.

«В настоящее время в Чехии насчитывается 1452 пациента на 100 тысяч человек, и это означает, что республика находится на пороге эпидемии, которая будет объявлена при достижении показателя в 1500-1600 заболевших на 100 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость гриппом увеличилась почти на 30%», — отметил Кинчл.

«В Праге количество пациентов увеличилось на треть. Наибольший рост — до 70% — отмечен у детей в возрасте от 6 до 14 лет», — сообщила Зденька Ягрова, директор Пражской гигиенической станции.

В прошлом году от гриппа в Чехии умерли 199 человек, еще 500 были госпитализированы с тяжелой формой вируса.

Источник: novinky.cz