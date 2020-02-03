В пражском клубе секьюрити избили посетителя

В редакцию 420on.cz обратился человек, ставший жертвой избиения в клубе M1 Lounge Bar & Club в ночь на 1 февраля 2020 года.

Пострадавший – Андрей К. – рассказал, что сначала на него напал неизвестный с надписью «Security» на одежде. Он говорил по-русски. Затем под видом разнимания драки его стал бить другой охранник, а первый нападавший скрылся. В результате избиения мужчина на пару секунд потерял сознание, а, когда пришел в себя, немедленно вызвал полицию.

Пострадавший также обратился к медикам, которые зафиксировали телесные повреждения (в распоряжение редакции предоставлены соответствующие документы). В частности, он получил три перелома челюсти, включая один открытый.

В полиции подтвердили, что речь идет о преступлении. Пострадавший опасается, что виновные могут избежать наказания, если будут настаивать на том, что они выполняли свои рабочие обязанности. Кроме того, пока не удалось установить личность первого нападавшего – русскоязычного, возможно украинца. Его фото на сайте клуба отсутствуют. Андрей описывает его как невысокого, полноватого и лысого. Изображения второго охранника были найдены.

Просим свидетелей инцидента, который произошел в районе 4-5 часов утра, обратиться в редакцию или связаться напрямую с Андреем по электронной почте andrei1177@seznam.cz. Фотографии или видеозаписи драки могут особенно помочь в расследовании и поиска виновных.