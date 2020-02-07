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В жилом доме на Жижкове провалилась крыша

В жилом доме на Жижкове провалилась крыша

Марина Коханкова 474 0
В многоквартирном доме в пражском районе Жижков упала часть потолка под чердаком. Пожарным пришлось ночью эвакуировать 14 человек. Эксперты установили, что опасности дальнейшего разрушения нет, поэтому жители смогли вернуться домой.
В жилом доме на Жижкове провалилась крыша

Пожарные в ночь на 7 февраля приехали по вызову на улицу Красова. Согласно первоначальной информации, в одном из домов взорвался газовый котел. По прибытии они обнаружили, что это не так. «Первоначально заявленный взрыв газа не был подтвержден», — сообщили в пресс-службе пожарной части. В доме, однако, упала часть потолка под чердаком.

В результате инцидента никто не пострадал, 14 человек должны были временно покинуть дом — для них был вызван эвакуационный автобус. Ликвидировать последствия обрушения помогали четыре пожарных отряда со стабилизационным оборудованием. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Прага пожарники
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