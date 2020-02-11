Ураган Сабина: день второй

В ночь на 11 февраля ураган Сабина снова добавил работы чешским пожарным, спасателям и полиции. Сильные порывы ветра, которые будут наблюдаться в течение всего вторника, наносят ущерб имуществу и осложняют движение транспорта.

Прекращено движение поездов на почти 20 железнодорожных участках, в основном на юге Чехии и на Сазаве. Поезда также не ходят между городами Клатовы и Пльзень, Ческе-Будеёвице и Чески-Веленице, а также на участке Йиндржихув-Градец — Початки, сообщила утром администрация Чешских железных дорог.

Рано утром во вторник было временно остановлено движение автомобилей на автомагистрали D3 — на дорогу упало дерево и в него врезались две машины. После 8 часов утра движение транспорта было возобновлено. Поваленные ветром деревья пожарные убирали и с шоссе D10 и D4.

Общее количество выездов, которые совершили пожарные в связи с ураганом Сабина в Чехии в понедельник, превысило пять тысяч. Это в три раза превышает среднее количество выездов за день, сообщила пресс-секретарь пожарной службы Никола Студена. Операторы горячих линий 150 и 112 приняли более 13 тысяч звонков от пострадавших.

Без электричества остались свыше 56 тысяч семей в Средней Чехии, Моравско-Силезском крае и других областях республики, сообщают поставщики электроэнергии — компании ČEZ и E.ON.

Синоптики прогнозируют, что ветер со скоростью от 55 до 90 километров в час сохранится до вечера вторника.

Источник: novinky.cz