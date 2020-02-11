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В Чехии растет уровень смертности на дорогах

В Чехии растет уровень смертности на дорогах

Марина Коханкова 523 0
Автомобильные аварии — вторая наиболее распространенная причина смерти молодых людей в Чехии. В более чем 40% случаев при ДТП в республике погибают люди в возрасте до 25 лет.
В Чехии растет уровень смертности на дорогах

В прошлом году в Чехии в результате аварий погибли 547 человек, в том числе 16 детей. Еще 113 детей были тяжело ранены. По сравнению с другими европейскими странами Чехия находится на верхних строчках рейтинга по количеству жертв дорожных аварий. В пересчете на 100 тысяч жителей уровень смертности в республике составляет 62 человека. Выше эти показатели в Румынии (96), Болгарии (87), Сербии (78), Хорватии (77), Польше (74) и Венгрии (64). Наоборот, к государствам с низкой смертностью в ДТП относятся Италия (31), Германия и Испания (39), Словакия (42), Австрия (46) и Франция (50).

Министерство транспорта разработало комплекс мер, которые призваны существенно снизить уровень смертности на дорогах. Главная задача до 2020 года — уменьшить количество жертв ДТП, чтобы ситуация соответствовала показателям других европейских стран, а также снизить на 40% по сравнению с показателями 2009 года количество тяжело раненых в авариях. 

Национальная стратегия безопасности была разработала в 2011 году и актуализирована в 2017-м. Однако уже второй год повторяется ситуация, когда количество смертей на чешских дорогах превышает средние показатели. В 2019 году на дорогах погибли 16 детей, тогда как, согласно стратегии, количество детей — жертв ДТП не должно превышать 7 человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария Чехия Автомобили дтп Европа
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